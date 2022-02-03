По факту преднамеренного уничтожения имущества открыто уголовное производство. Парням грозит штраф до 50 необлагаемых налогами минимумом, тюрьма или общественные работы.

Между поселками Плоское и Гоголев, что находятся в Броварском районе Киевской области, двое парней совершили акт вандализма.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение, что 2 февраля неизвестные повредили памятный крест, установленный в Броварском районе. Сообщили об этом очевидцы инцидента.

На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и полицейские офицеры общин.

Было установлено, что 19-ти и 20-летний местные жители употребляли алкогольные напитки. По дороге домой они решили "развлечься", ведь им было скучно. Поэтому один из них ударил ногой крест, в результате чего памятный знак сломался.

По факту преднамеренного уничтожения имущества открыто уголовное производство. Парням грозит штраф до 50 необлагаемых налогами минимумом или общественные работы до 240 часов, исправительные работы до двух лет или до трех лет лишения свободы.

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