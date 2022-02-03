Как заявил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан в комментарии «УНН», с 13 января наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости ковидом и ОРВИ.
На сегодняшний день уже 30% школ Киева прекратили свою работу, и перешли на дистанционное обучение.
При этом Рубан подчеркнул, что при соблюдении всех противоэпидемических попадания в «красную» зону можно избежать. Добавил, что в Киеве от коронавируса привито более 60% жителей.
Кроме того, в Киеве ожидается ухудшение погоды - после снегопадов синоптики прогнозируют резкое похолодание.
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После снегопада прогнозируют резкое похолодание - за несколько часов температура снизится с +2°С до -7°С.
В пятницу, 4 февраля в Киеве днем ожидается -2 -4 градуса мороза, а ночью до -7 -9.
Без существенных осадков, на дорогах гололедица.
В КГГА призывают водителей и пешеходов следует быть осторожными, передвигаясь по городу.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.