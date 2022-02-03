Следователи устанавливают все детали и причины происшествия. Патрульные предупредили украинских водителей, что из-за ДТП возможно усложнение движения в направлении города Киев.

Столкнулись маршрутка "Рута" и грузовик Volvo. Это произошло на 21 километре автодороги Киев-Ковель в Киевской области. В аварии есть пострадавшие.

Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, водитель микроавтобуса "Рута" наплевал на правила движения, не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным грузовым транспортным средством Volvo.



В результате аварии есть потерпевшие среди пассажиров маршрутки. Судя по снимкам с места дорожно траспортного происшествия, удар был настолько сильным, что в маршрутке повылетали все окна.

Следователи устанавливают все детали и причины происшествия. Патрульные предупредили украинских водителей, что из-за ДТП возможно усложнение движения в направлении города Киев.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что Skoda врезалась в маршрутку с пассажирами, выжили не все.

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