Столкнулись маршрутка "Рута" и грузовик Volvo. Это произошло на 21 километре автодороги Киев-Ковель в Киевской области. В аварии есть пострадавшие.
Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
По информации правоохранителей, водитель микроавтобуса "Рута" наплевал на правила движения, не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным грузовым транспортным средством Volvo.
В результате аварии есть потерпевшие среди пассажиров маршрутки. Судя по снимкам с места дорожно траспортного происшествия, удар был настолько сильным, что в маршрутке повылетали все окна.
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Следователи устанавливают все детали и причины происшествия. Патрульные предупредили украинских водителей, что из-за ДТП возможно усложнение движения в направлении города Киев.
Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.
Напомним, что Skoda врезалась в маршрутку с пассажирами, выжили не все.
Как Politeka сообщала, автобус с украинцами перевернулся, кадры.
Также Politeka писала, в Киеве водитель снес все на своем пути, из авто вывалилось шесть человек.