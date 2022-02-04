Так, утром за прошлые сутки, 3 февраля, в Киеве зафиксировано 2 869 новых случаев ковида.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
Всего с начала пандемии в столице подтверждено 375 798 случаев COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве: выздоровели – 339 658 человек (961 за сутки);
умерли – 8 558 человек (18 за сутки).
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В Киевской области зафиксировано 204 473 случая COVID-19 (1 551 новый случай за сутки).
К слову, Киев в ближайшие две недели может оказаться в «красной» зоне карантина - появились подробности.
Как заявил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан, с 13 января наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости ковидом и ОРВИ.
На сегодняшний день уже 30% школ Киева прекратили свою работу, и перешли на дистанционное обучение.
При этом Рубан подчеркнул, что при соблюдении всех противоэпидемических попадания в «красную» зону можно избежать. Добавил, что в Киеве от коронавируса привито более 60% жителей.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.