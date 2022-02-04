В Киеве в пробке произошла ссора - водитель избил женщину ломом и ограбил ее.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в Деснянском районе Киева в пробке между водителем Chery и женщиной за рулем Chevrolet возникла ссора.

Женщина начала снимать происходящее на камеру, а мужчина выхватил у нее смартфон.

Злоумышленник схватил металлическую палку и набросился на женщину. К счастью, неадеквата остановил очевидец инцидента, который вызвал полицию и скорую.

Мужчина сбежал с места происшествия, но полиция оперативно нашла злоумышленника.

За содеянное киевлянину грозит до 4 лет за решеткой.

К слову, ранее сообщалось, что полицейские получили ориентировку на автомобиль Honda, которым незаконно завладели на улице Ивана Миколайчука и погнались за вором.

Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город", инспекторы установили направление движения машины.

Отрабатывая территорию, патрульные увидели транспорт похожий по описанию на улице Братиславской.

Злоумышленник мчался на большой скорости пытался скрыться от патрульных. Полицейские догнали его и задержали.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и задержания вора автомобилей.

Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.

Как Politeka сообщала, жертвами стали молодые парни: появились кадры трагедии в Одессе, авто разорвало на части.

Также Politeka писала, друзья разбились в аварии на украинской трассе, выжить удалось лишь одному.