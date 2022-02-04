В полицию поступило сообщение о том, что в Оболонском районе ранили человека.
Правоохранители выяснили, что мужчины вместе распивали алкоголь.
Между товарищами возник словесный конфликт, в ходе которого нарушитель схватил нож со стола и ударил им в грудь своего друга.
Потерпевшего доставили в больницу.
Молодящаяся Алла Пугачева смутила раскованным видом в спущенной блузе: "Стыдно!"
Мишина встретила нового "холостяка", кадры уже в сети: "Артемий и Ксения, это что-то..."
Дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов: "А ведь был любим миллионами"
Алина Гросу показала Осадчей роскошные хоромы своей семьи: хрустальные люстры и резная мебель
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Нападавшего задержали. Следователи объявили мужчине подозрение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
К слову, в Киеве в пробке произошла ссора - водитель избил женщину ломом и ограбил ее.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в Деснянском районе Киева в пробке между водителем Chery и женщиной за рулем Chevrolet возникла ссора.
Женщина начала снимать происходящее на камеру, а мужчина выхватил у нее смартфон.
Злоумышленник схватил металлическую палку и набросился на женщину. К счастью, неадеквата остановил очевидец инцидента, который вызвал полицию и скорую.
Мужчина сбежал с места происшествия, но полиция оперативно нашла злоумышленника.
За содеянное киевлянину грозит до 4 лет за решеткой.
Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.
Как Politeka сообщала, жертвами стали молодые парни: появились кадры трагедии в Одессе, авто разорвало на части.
Также Politeka писала, друзья разбились в аварии на украинской трассе, выжить удалось лишь одному.