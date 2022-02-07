В Гостомеле, как сообщили очевидцы в группе dtp.kiev.ua, водитель микроавтобуса Volkswagen въехал в припаркованные автомобили.
После ДТП водитель скрылся с места ДТП.
"Под Киевом в элитном Гостомеле... рано утром герой на микроавтобусе, идя на посадку, протаранил сразу 5 мирно спящих на парковке автомобилей и сбежал. Обошлось без пострадавших, если не учитывать машины и нервные системы с кошельками", - пишут очевидцы аварии ДТП.
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К слову, в Киеве в пробке произошла ссора - водитель избил женщину ломом и ограбил ее.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в Деснянском районе Киева в пробке между водителем Chery и женщиной за рулем Chevrolet возникла ссора.
Женщина начала снимать происходящее на камеру, а мужчина выхватил у нее смартфон.
Злоумышленник схватил металлическую палку и набросился на женщину. К счастью, неадеквата остановил очевидец инцидента, который вызвал полицию и скорую.
Мужчина сбежал с места происшествия, но полиция оперативно нашла злоумышленника.
За содеянное киевлянину грозит до 4 лет за решеткой.
Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.
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