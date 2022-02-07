Ситуация в Киевской оласти попадает под классификацию чрезвычайных, связанных с эпизоотией - чтобы взять распространение вируса под контроль ввели карантин.

В Киевской области обнаружили трупы диких кабанов, которые заражены африканской чумой свиней. Тела животных нашли в Обуховском районном охотничьем хозяйстве.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

По словам главы местного управления Госпродпотребслужбы Владимира Ревы, информация об инциденте стала известна 1 февраля, когда к чиновникам поступила устная информация об обнаружении двух трупов диких кабанов на территории охотничьего хозяйства.

Лабораторная проверка показала, что оба кабана были инфицированы африканской чумой свиней.

Ситуация попадает под классификацию чрезвычайных, связанных с эпизоотией. Чтобы взять распространение африканской чумы свиней под контроль, 2 февраля чиновники провели заседание чрезвычайной комиссии при райгосадминистрации.

В зоне карантина оказались Обуховское районное охотничье хозяйство, и 5 сел - населенные пункты Обуховского района Обуховской городской территориальной общины (с. Первое Мая, с. Шевченково, с. Застугна, с. Копачев) и Козинской поселковой территориальной общины (с. Березово, с. Старые Безрадичи), а также территории, которые к ним прилегают.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Вакцины от заболевания нет.

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