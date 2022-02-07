На трассе Киев-Чоп вблизи поселка Копылов произошло смертельное ДТП с грузовиком. Грузовик не только столкнулся с легковушкой, а и уехал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.
Предварительно было установлено, что причиной столкновения стало то, что водитель грузовика, выполняя маневр разворота, не уступил дорогу ВАЗ. В пресс-службе рассказали, что после этого грузовой автомобиль наплевал на жизни пострадавших и уехал с места ДТП в направлении Житомира.
В результате аварии один пассажир легковушки погиб, а второго госпитализировали в больницу. Водитель ВАЗ не пострадал. Грузовик DAF, водитель которого возможно причастен к ДТП, правоохранители обнаружили и остановили вблизи поселка Макаров.
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Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.
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