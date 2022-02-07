Последние отправления трамваев по собственному маршруту будет изменено, также в украинской столице наблюдаются пробки.

Движение некоторых маршрутов изменилось, а также на дорогах Киева образовались пробки. Все из-за того, что в Киеве 7 февраля произошел сбой в работе общественного транспорта.

Об этом сообщил Киевпастранс.

Задерживается движение трамваев №22А,28, 35 по ул. Дашкевича/ул. Стальского в направлении ул. Милославской по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Задерживается движение трамваев №1, 3 по пр. Гузара/бул. Гавела в направлении Кольцевой дороги, причина – пассажиру стало плохо. На место вызвана МСП.

Кроме того, в ночь на 8 февраля будет изменен маршрут трамваев № 28. Будет проводиться ремонт трамвайных колий по ул. А. Дашкевича – ул. М. Кибальчича.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту будет изменено:

- от ул. Милославская: 23: 08, 23: 23;

- от ул. Милославская до ст. м. «Черниговская": 23: 44, 23: 55;

- от ст. м. «Лесная» : 22:55, 23:10.



В 04: 50 движение трамваев будет восстановлено по собственным маршрутам.

Также на проспекте Тараса Шевченко небольшие пробки, а движение перекрыто на Парковой дороге и Петровской аллее.

Напомним, что Skoda врезалась в маршрутку с пассажирами, выжили не все.

Как Politeka сообщала, автобус с украинцами перевернулся, кадры.

Также Politeka писала, в Киеве водитель снес все на своем пути, из авто вывалилось шесть человек.