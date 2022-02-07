Василий отметил, что так закалялись его отец и дед, а он взял с них пример. Рукавицы и шапку житель Тернопольщины одевает в случае сильных морозов.

Житель Хорсткова Тернопольской области Василий Шевчук специально для установления рекорда приехал в Пущу-Водицу. В Киевской области в Пуще-Водице 58-летний мужчина пробежал рекордные 42 км зимой в одних шортах. Об этом сообщило ТСН.

Украинец хорошо известен на своей родине, где он регулярно устраивает ледяные рекорды. Шевчук пробежался босиком в мороз, а потом зарылся в снегу. Для того, чтобы его рекорд был зафиксирован официально мужчина приехал в Киевскую область.

Известно также, что для преодоления дистанции мужчине понадобилось почти пять часов. Он пробежал на километр больше – почти 43 километра. Чтобы все было честно на руке Василий всегда носит фитнес-трекер.

«Заблудился немного в том лесу. Целый день бы бежал. В ногах слышно немного, а так в общем-то прекрасно», — ответил мужчина на вопрос, как он себя чувствует.

На вопрос, зачем ему нужны такие зимние забеги, Василий отметил, что так закалялись его отец и дед, а он взял с них пример. Рукавицы и шапку житель Тернопольщины одевает в случае сильных морозов.

Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.

Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.