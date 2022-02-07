Житель Хорсткова Тернопольской области Василий Шевчук специально для установления рекорда приехал в Пущу-Водицу. В Киевской области в Пуще-Водице 58-летний мужчина пробежал рекордные 42 км зимой в одних шортах. Об этом сообщило ТСН.
Украинец хорошо известен на своей родине, где он регулярно устраивает ледяные рекорды. Шевчук пробежался босиком в мороз, а потом зарылся в снегу. Для того, чтобы его рекорд был зафиксирован официально мужчина приехал в Киевскую область.
Известно также, что для преодоления дистанции мужчине понадобилось почти пять часов. Он пробежал на километр больше – почти 43 километра. Чтобы все было честно на руке Василий всегда носит фитнес-трекер.
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«Заблудился немного в том лесу. Целый день бы бежал. В ногах слышно немного, а так в общем-то прекрасно», — ответил мужчина на вопрос, как он себя чувствует.
На вопрос, зачем ему нужны такие зимние забеги, Василий отметил, что так закалялись его отец и дед, а он взял с них пример. Рукавицы и шапку житель Тернопольщины одевает в случае сильных морозов.
Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.
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