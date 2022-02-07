Так, нетрезвые молодые люди устроили драку в метро, сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».
«В вагоне метро произошла потасовка пьяных молодых людей, которые почему-то решили, что метро – ринг. Некоторые пассажиры подземки испугались и вынужденно вышли из вагона. Дебоширов потом забрала полиция», – говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что жуткий инцидент произошел в четверг вечером, 2 декабря, на станции Киевского метрополитена "Дворец Украина".
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Так, около 17.32 на линию "101" поступило сообщение, что на первый путь под прибывающий поезд попал человек. Спасатели деблокировали пострадавшую девушку и передали медикам "скорой помощи".
В Сети появились кадры, на которых видно, как девушка упала под поезд. Она подошла к самому краю, упав на рельсы перед вагоном метро.
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