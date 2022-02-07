В Киеве засняли дрифт, который среди ночи устроил полицейский на служебном авто.
Патрульный-гонщик попал на камеру, видео Telegram-каналу "dtp.kiev.ua" прислал очевидец.
К слову, в Киеве в пробке произошла ссора - водитель избил женщину ломом и ограбил ее.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"Разорвало пополам": авто с компанией друзей превратилось в гору металла, кадры несчастья
ЧП на выступлении Русланы Писанки, звезда сообщила печальные новости: "Без операции не обойтись"
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
Как сообщили в пресс-службе полиции, в Деснянском районе Киева в пробке между водителем Chery и женщиной за рулем Chevrolet возникла ссора.
Женщина начала снимать происходящее на камеру, а мужчина выхватил у нее смартфон.
Злоумышленник схватил металлическую палку и набросился на женщину. К счастью, неадеквата остановил очевидец инцидента, который вызвал полицию и скорую.
Мужчина сбежал с места происшествия, но полиция оперативно нашла злоумышленника.
За содеянное киевлянину грозит до 4 лет за решеткой.
Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.
Как Politeka сообщала, жертвами стали молодые парни: появились кадры трагедии в Одессе, авто разорвало на части.
Также Politeka писала, друзья разбились в аварии на украинской трассе, выжить удалось лишь одному.