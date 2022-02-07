В Киеве полицейский решил устроить "гонки" и попался на камеру видеонаблюдения.

В Киеве засняли дрифт, который среди ночи устроил полицейский на служебном авто.

Патрульный-гонщик попал на камеру, видео Telegram-каналу "dtp.kiev.ua" прислал очевидец.

К слову, в Киеве в пробке произошла ссора - водитель избил женщину ломом и ограбил ее.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в Деснянском районе Киева в пробке между водителем Chery и женщиной за рулем Chevrolet возникла ссора.

Женщина начала снимать происходящее на камеру, а мужчина выхватил у нее смартфон.

Злоумышленник схватил металлическую палку и набросился на женщину. К счастью, неадеквата остановил очевидец инцидента, который вызвал полицию и скорую.

Мужчина сбежал с места происшествия, но полиция оперативно нашла злоумышленника.

За содеянное киевлянину грозит до 4 лет за решеткой.

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