В Киеве учительница уволилась после того, как она отказалась перейти на украинский язык после замечания ученика.

Сначала педагогу объявили выговор, потом она признала вину и уволилась по собственному желанию.

Об этом сообщают в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка.

По результатам работы установили наличие фактов нарушения ч. 1 ст. 21 закона Украины.

Такую же проверку провели в специализированной школе № 152, где учитель истории оскорблял учеников за украинский язык - учитель был уволен с работы.

Напомним, учительница на уроке заявила, что 70 лет в Украине «говорили на русском и в этом нет ничего страшного».

"Я горжусь тем, что не украинка, а русская. Он не понимает русский! Ты же видишь, какой сложный "язык". Будто я на китайском каком-то написала. Надо сначала научиться культуре, понимаешь?" - говорила педагог.

К слову, В одесской школе началось расследование после того, как преподаватель подняла руку на ученика во время урока.

Видео рукоприкладства в школе №92 сняли одноклассники побитого мальчика, после этого инцидент получил широкую огласку.

Чиновница говорит, что сейчас женщину отстранили от работы.

В тоже время в сети появилась информация, что мальчик, которого ударила по голове учительница, постоянно нарушал порядок на всех уроках. Впрочем, это не давало права педагогу поднимать руку на ребенка.

Напомним, что ученики устроили громкий беспорядок в школе: фото последствий

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