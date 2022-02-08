В Киевской области произошла смертельная дорожно-транспортная авария. Пешехода переехали сразу несколько автомобилей. Личность погибшего пока не установлена.
Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
ДТП произошло в Ирпене, на улице Соборной. Из-за отсутствия свидетелей и камер на этом участке дороги, пока что не установлены детали трагедии. На данный момент полиция разыскивает очевидцев и виновника ДТП.
По информации Magnolia-tv, мужчину сбил неизвестный автомобиль и уехал с места ДТП. О том, что на дороге лежит мужчина, которого сбил автомобиль, в полицию и скорую сообщил водитель маршрутки. От полученных травм, пешеход скончался до приезда скорой.
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Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.
Напомним, что Skoda врезалась в маршрутку с пассажирами, выжили не все.
Как Politeka сообщала, автобус с украинцами перевернулся, кадры.
Также Politeka писала, в Киеве водитель снес все на своем пути, из авто вывалилось шесть человек.