В Киеве легковушка столкнулась с автобусом, на месте ДТП сейчас работает полиция. Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка.

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла 8 января в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщил Киев Оперативный и опубликовал видео с места ДТП.

Предварительно было установлено, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу. На месте ДТП сейчас работает полиция. Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка. Легковой автомобиль, в результате столкновения, перекрыл одну из полос движения.

Как сообщило издание Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники, в результате ДТП травмы получила женщина-водитель легковушки – ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что на Киевщине полиция разыскивает виновника ДТП, пешехода переехало два авто.

Как Politeka сообщала, "полицейский разворот" на служебном авто попал на камеру.

Также Politeka писала, на трассе Киев-Чоп произошло фатальное ДТП с грузовиком.