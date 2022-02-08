От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, медики "скорой" лишь констатировали его смерть.

Смертельный наезд произошел около 03:30 в селе Верба Дубенского района на трассе "Киев-Чоп". Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, фура сбила насмерть молодого 25-летнего мужчину.

Полицейские установили, что водитель автомобиля "Volvo" – 68-летний львовянин, совершил наезд на 25-летнего жителя Черниговской области, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте и не заметил грузовик. Водитель экстренно затормозил, но было уже слишком поздно.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия, медики "скорой" лишь констатировали его смерть. В полиции отмечают, что по результатам освидетельствования водитель грузовика был трезв.

Следователи следственного управления расследуют уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Напомним, что на Киевщине полиция разыскивает виновника ДТП, пешехода переехало два авто.

Как Politeka сообщала, "полицейский разворот" на служебном авто попал на камеру.

Также Politeka писала, на трассе Киев-Чоп произошло фатальное ДТП с грузовиком.