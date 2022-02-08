В ходе личного обыска у мужчины изъяли три паспорта на имя других граждан Украины. Установлено, что мобильный телефон потерпевшего нападавший сдал в ломбард.

В Киеве в Гидропарке рецидивист заметил 56-летнего мужчину, занимавшегося спортом и напал на него. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемый подошел к мужчине и забрызгал ему глазу газовым баллончиком, а после приставил к шее нож. Отобрав у потерпевшего мобильный телефон и деньги, нападавший скрылся.

Правоохранители в течение шести часов с момента обращения в полицию удалось установить личность злоумышленника, изъять вещественные доказательства и задержать последнего.

В ходе личного обыска у мужчины изъяли три паспорта на имя других граждан Украины. Установлено, что мобильный телефон потерпевшего нападавший сдал в ломбард, предоставив один из этих документов.

В настоящее время злоумышленнику, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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