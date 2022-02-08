Уже предлагали поставить камеру рядом с памятником, однако инициатор установки скульптуры отказался и похоже зря.

Малолетки в очередной раз разрисовали памятник родителям, который находится в парке "Орленок" в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил инициатор установки скульптуры Гарик Корогодский на своей странице в Facebook.

Кто-то краской испортил памятник родителям в парке. Фотографии проявления этого варварства сразу же появились в Сети. По словам Корогодского, ему уже предлагали поставить камеру рядом с памятником, однако он отказался и похоже зря.

"Лучше еще раз обращусь ко всем. Гайз, это не моим родителям памятник. Это всем нам и вам, когда у вас будут дети. Не вырывайте у папы газету, не отрывайте у мамы бигуди", — подчеркнул Гарик Корогодский.

Позже сотрудники "Киевзеленстроя" отмыли надпись с памятника родителям.

Пользователи сети возмутились тому вандализму, который устроили: "Наказание должно быть неотвратимо", "Как жаль, что иногда мы все НЕ люди", "Современное общество больное ", "Каждый раз, увидев подобное варварство, хочется расплющить молотком кости рук тех нелюдей, кто это сделал", "Стыдно за тех кто это сделал, люди с дырой в голове встречаются везде", "Они покусились на святое".

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