Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на киевской улице продолжались около двух часов.

Автомобиль застрял в яме на улице Миропольской, 25, в Днепровском районе украинской столицы. Без спасателей не обошлось. Об этом говорится в сообщении "Киевской службы спасения" в Facebook.

8 февраля, в 10:04 утра, в оперативную дежурную службу спасения поступило сообщение, что на улице Миропольской, 25, в Днепровском районе города, провалился в яму и застрял легковой автомобиль. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что из-за вероятного прорыва магистрали легковой автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в яме. Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на киевской улице продолжались около двух часов. Для работ по освобождению автомобиля были привлечены пять спасателей и одна единица техники.

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