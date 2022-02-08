Так, 8 февраляночью в полицию поступило сообщение, что на перегоне "Тарасовка-Боярка" мужчину ударило электрическим током
Как сообщила "Полиция Киевской области в Facebook, на место ЧП прибылиа патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что 27 - летний местный житель залез на вагон-цистерну, чтобы сделать фото.
Мужчина получил поражение током от проводов высокого напряжения.
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Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что 17-летний парень умер от поражения электрическим током - трагедия произошла вчера, 6 февраля, на Береговщине.
Скончался юный житель села Серне - у полицейских есть несколько версий случившегося.
Сообщалось, что погибшему 15 лет, однако позже стало известно, что парню 17 лет.
В сети сообщается, что вероятно юноша влез к электрической сооружения, чтобы сделать видео для Тик-Ток.
Сотрудники полиции выясняют детали трагеди.
Напомним, что трагедия произошла со школьником под Одессой
А еще Politeka писала, появились подробности трагедии на ж/д станции в Одессе