В Дарницком районе Киева мужчина устроил стрельбу в многоэтажном жилом доме, где проводились ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, в многоэтажке на улице Бажана между двумя жителями возник конфликт.

«Вы меня затопили», - кричал разъренный мужчина.

Вначале потерпевшего впустили в квартиру, чтобы он убедился в том, что проблему нужно искать у других соседей.

Но через какое-то время он снова захотел осмотреть квартиру - но рабочие решили его не пускать второй раз.

После чего мужчина достал пистолет и выстрелил в ногу, одному из ремонтников.

По данному факту возбуждено производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит круглосуточный домашний арест и от трех до семи лет лишения свободы.

К слову, в Киеве ударили женщину из-за отказа надеть маску в супермаркете - подробности инцидента.

Как сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований Украины, в марте 2021 года в одном из супермаркетов между охранником и женщиной произошла ссора.

Покупательница енщина отказалась надеть маску - тогда полицейский ударил женщину по голове, и она упала.

Полицейского уволили, его обвиняют в превышении полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365) Уголовного кодекса Украины.

Теперь горе-полицейскому грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летнимю ребенком

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