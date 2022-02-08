Как сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, в многоэтажке на улице Бажана между двумя жителями возник конфликт.
«Вы меня затопили», - кричал разъренный мужчина.
Вначале потерпевшего впустили в квартиру, чтобы он убедился в том, что проблему нужно искать у других соседей.
Но через какое-то время он снова захотел осмотреть квартиру - но рабочие решили его не пускать второй раз.
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После чего мужчина достал пистолет и выстрелил в ногу, одному из ремонтников.
По данному факту возбуждено производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит круглосуточный домашний арест и от трех до семи лет лишения свободы.
К слову, в Киеве ударили женщину из-за отказа надеть маску в супермаркете - подробности инцидента.
Как сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований Украины, в марте 2021 года в одном из супермаркетов между охранником и женщиной произошла ссора.
Покупательница енщина отказалась надеть маску - тогда полицейский ударил женщину по голове, и она упала.
Полицейского уволили, его обвиняют в превышении полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365) Уголовного кодекса Украины.
Теперь горе-полицейскому грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летнимю ребенком
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