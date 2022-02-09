Схема преступников под названием "родственник в беде" хорошо известна правоохранителям. Ее жертвами ежегодно становятся сотни украинцев.

Жительница Святошинского района Киева потеряла все свои сбережения из-за мошенника. Для того, чтобы выманить деньги, ему понадобился всего один телефонный звонок 7 февраля.

Об этом сообщает Obozrevatel.

77-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь с зятем попали в дорожно-транспортное происшествие, поэтому срочно нужны деньги на их лечение. Перепуганная женщина назвала мошеннику свой адрес, а когда тот приехал, отдала все сбережения почти 300 тысяч – более 275 тыс. гривен (часть суммы была в долларах).

В тот же день жертвой преступника стала и 84-летняя жительница Соломенского района столицы.

"В этом случае мошенник представился сотрудником полиции. Он сказал пожилой женщине, что ее дочка и зять стали виновниками аварии, в которой погиб человек. А для того, чтобы "решить вопрос", нужны деньги", – рассказал источник.

Когда мошенник приехал домой к своей жертве, та отдала ему тысячу долларов и 30 тыс. гривен.

Напомним, деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, где могут подсунуть фальшивые гривны.

Также Politeka писала про блокировку банковских счетов украинцев, в НБУ сделали уточнение.