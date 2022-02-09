Жительница Святошинского района Киева потеряла все свои сбережения из-за мошенника. Для того, чтобы выманить деньги, ему понадобился всего один телефонный звонок 7 февраля.
Об этом сообщает Obozrevatel.
77-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь с зятем попали в дорожно-транспортное происшествие, поэтому срочно нужны деньги на их лечение. Перепуганная женщина назвала мошеннику свой адрес, а когда тот приехал, отдала все сбережения почти 300 тысяч – более 275 тыс. гривен (часть суммы была в долларах).
В тот же день жертвой преступника стала и 84-летняя жительница Соломенского района столицы.
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"В этом случае мошенник представился сотрудником полиции. Он сказал пожилой женщине, что ее дочка и зять стали виновниками аварии, в которой погиб человек. А для того, чтобы "решить вопрос", нужны деньги", – рассказал источник.
Когда мошенник приехал домой к своей жертве, та отдала ему тысячу долларов и 30 тыс. гривен.
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