Во время осмотра техники он заметно нервничал, а когда увидел, что за ним наблюдают сотрудники почты, начал действоать- теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В Узине Киевской области 34-летний киевлянин заказал в интернет-магазине мобильный телефон стоимостью около 50 тысяч гривен. При этом мужчина, чтобы не платить за гаджет, решил заменить его на подобную модель.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Во время осмотра техники он заметно нервничал, а когда увидел, что за ним наблюдают сотрудники почты схватил коробку с дорогостоящим смартфоном и выбежал из помещения. На улице он выбросил копию телефона.

Далеко убежать злоумышленник не смог, так как его задержали полицейские, которые в тот момент возвращались с работы домой и проходили мимо.

Следователи Белой Церкви начали досудебное расследование по ч.1 ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину грозит до четырех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в период карантина в Украине количество совершенных разбоев и грабежей уменьшилось в среднем по стране на 35%.

Напомним, на одессита напали во дворе многоэтажки, чтобы его ограбить.

Как Politeka писала, в Киеве мужчина решил нажиться на спортсмене.

Также Politeka рассказывала о дерзком ограбление ПриватБанка в Днепре, что известно на данный момент.