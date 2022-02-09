В Узине Киевской области 34-летний киевлянин заказал в интернет-магазине мобильный телефон стоимостью около 50 тысяч гривен. При этом мужчина, чтобы не платить за гаджет, решил заменить его на подобную модель.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
Во время осмотра техники он заметно нервничал, а когда увидел, что за ним наблюдают сотрудники почты схватил коробку с дорогостоящим смартфоном и выбежал из помещения. На улице он выбросил копию телефона.
Далеко убежать злоумышленник не смог, так как его задержали полицейские, которые в тот момент возвращались с работы домой и проходили мимо.
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Следователи Белой Церкви начали досудебное расследование по ч.1 ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину грозит до четырех лет лишения свободы.
Стоит отметить, что в период карантина в Украине количество совершенных разбоев и грабежей уменьшилось в среднем по стране на 35%.
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