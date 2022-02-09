Это факт еще раз подтверждает, что Киев продолжает оставаться территорией дикости и варварства, где безнаказанно уничтожают зеленые зоны, засыпают озера, травят собак.

В Киеве в Гидропарке в очередной раз отравили собак. Местные гуляли по парку и случайно наткнулись на отравленных животных. Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр в Facebook.

Так, в районе спортивного городка обнаружили двух отравленных псов. Одно животное погибло сразу, а другое доставили в к ветеринарам. По словам экологов, собаки были дворовыми, но чипированными - то есть спокойные, никого не трогали и никому не мешали.

Активисты подозревают, что отравленных животных может быть больше. Ищут свидетелей.

"Киев продолжает оставаться территорией дикости и варварства, где безнаказанно уничтожают зеленые зоны, засыпают озера, травят собак", - отмечается в сообщении.

Украинцы в комментариях под публикацией возмутились происходящему и не добирали слов, чтобы описать свои эмоции: "Садисты... Других слов не нахожу", "Там пора камеры поставить, бедные животные! Одни твари выбрасывают другие твари жить не дают", "Страшнее двуногого существа нет зверя на земле!".

Напомним, что в Харькове коробку с малышами оставили под забором, фото.

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