Ради эффектного фото в сети многие совершают необдуманные поступки. Под Киевом мужчина залез на вагон ради такого снимка и поплатился своим здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
В Киевской области на железнодорожных путях между поселками Тарасовка и Боярка 27-летний местный житель залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото. В результате все закончилось печально - молодой человек зацепил капюшоном провода высоковольтной линии. Его мгновенно ударило током.
Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №2. Обстоятельства происшествия установит следствие.
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Стоит также отметить, что поражение электрическим током — это прохождение электрического тока через тело человека, сопровождающееся нарушением функций каких-либо внутренних органов или ожогом тканей.
Часто основным симптомом поражения является ожог кожи, однако не все серьезные поражения могут быть визуально заметными и затрагивают внутренние органы пострадавшего.
Напомним, что 17-летний украинец погиб от удара током, детали трагедии.
Как сообщала Politeka, тело охотника за проводами повисло на столбе после неудачной кражи.
Также Politeka писала, что в Ровненской области в городе Дубно возле железной дороги спасатели ГСЧС нашли подростка.