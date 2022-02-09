В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях между поселками Тарасовка и Боярка нашли пострадавшего мужчину.

Ради эффектного фото в сети многие совершают необдуманные поступки. Под Киевом мужчина залез на вагон ради такого снимка и поплатился своим здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

В Киевской области на железнодорожных путях между поселками Тарасовка и Боярка 27-летний местный житель залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото. В результате все закончилось печально - молодой человек зацепил капюшоном провода высоковольтной линии. Его мгновенно ударило током.

Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №2. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Стоит также отметить, что поражение электрическим током — это прохождение электрического тока через тело человека, сопровождающееся нарушением функций каких-либо внутренних органов или ожогом тканей.

Часто основным симптомом поражения является ожог кожи, однако не все серьезные поражения могут быть визуально заметными и затрагивают внутренние органы пострадавшего.

Напомним, что 17-летний украинец погиб от удара током, детали трагедии.

Как сообщала Politeka, тело охотника за проводами повисло на столбе после неудачной кражи.

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