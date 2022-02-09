Статуи сфотографировал в Дарницком районе депутат Киевсовета Григорий Маленко и опубликовал фото на своей странице в Facebook .

На одной статуе изображена женщина, которая держит на руках ребенка, а на второй мужчина с книгой.

Ранее сообщалось, что в Харькове выбросили коробку со щенками и оставили под забором на морозе.

Как сообщили в КП "Центр обращения с животными", малышам повезло, так как в ту ночь был несильный мороз.

"Им очень повезло, что этой ночью был несильный мороз и они не замерзли насмерть до того момента, как их обнаружили сотрудники харьковского городского приюта для бездомных животных", - говорится в сообщении.

Щенков осмотрят ветеринары , а после вакцинации и обработки от паразитов малышам будут подыскивать хозяев.

В центре также отметили, что выставить щенков на мороз это не спасение, а жестокое обращение с животными.

Напомним, украинцы выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.