О причинах падения станка пока ничего не сообщается. В полиции заявлений по поводу трагедии еще также не делали.

В Голосеевском районе Киева днем 9 февраля на улице Стройиндустрии произошла страшная трагедия. Здесь многотонный станок упал прямо на рабочего. Об этом пишет Telegram-канал Magnolia TV.

Несчастный случай произошел в одном из павильонов. На производстве 9-тонный станок упал на работника цеха. Мужчина 45-50 лет погиб мгновенно. На месте работают правоохранители, а также спасатели, которые разбирают крышу здания, чтобы с помощью автокрана поднять станок и достать тело погибшего человека.

О причинах падения станка пока ничего не сообщается. В полиции заявлений по поводу трагедии еще также не делали.

Похожая трагедия недавно произошла в Соломенском районе столице. В помещении бывшего завода по изготовлению стеклоизделий, по улице Олексы Тихого, на двух рабочих упал станок. Помещение завода сдается в аренду, сейчас здесь производят кухонные столы.

Прибывшие оказать первую медицинскую помощь медики обнаружили, что у мужчин травмы, несовместимы с жизнью.



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