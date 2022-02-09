В Голосеевском районе Киева днем 9 февраля на улице Стройиндустрии произошла страшная трагедия. Здесь многотонный станок упал прямо на рабочего. Об этом пишет Telegram-канал Magnolia TV.
Несчастный случай произошел в одном из павильонов. На производстве 9-тонный станок упал на работника цеха. Мужчина 45-50 лет погиб мгновенно. На месте работают правоохранители, а также спасатели, которые разбирают крышу здания, чтобы с помощью автокрана поднять станок и достать тело погибшего человека.
О причинах падения станка пока ничего не сообщается. В полиции заявлений по поводу трагедии еще также не делали.
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Похожая трагедия недавно произошла в Соломенском районе столице. В помещении бывшего завода по изготовлению стеклоизделий, по улице Олексы Тихого, на двух рабочих упал станок. Помещение завода сдается в аренду, сейчас здесь производят кухонные столы.
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