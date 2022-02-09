На странице сообщества "Обережно – Лівобережний" в социальной сети Facebook появились архивные фото Дарницы в Киеве. На старых снимках показали, как выглядела эта местность более ста лет назад.
В начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы и никаких высоток.
Здесь также были почтовое отделение, аптека, станционный буфет и базар. Находился свой частный театр, где давали любительские драматические и оперные представления.
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"Дачи Дарницы более ста лет назад! Тогда путеводители писали, что это очень хорошая для здоровья территория. Прекрасный и большой лес – есть где погулять и подышать воздухом. Недалеко от Дарницы находился Днепр, где обустроили купальни для дарницких дачников. А между Дарницей и рекой во время сезона пускали специальные купальные поезда", – говорится в сообщении.
Пользователям сети пришлись по душе виды этой местности 1900-х годов и они оставили хвалебные комментарии: "Красиво, жаль такой Дарницы уже давно нет", "Жаль сйчас уже не так".
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