Помимо того, что водитель еле разговаривал, он нашел в себе силы, чтобы устроить скандал с полицейскими, которые остановили водителя.

В Борисполе в ночь на 10 февраля произошел неприятный инцидент. Пьяный водитель Mazda протаранил пять припаркованных автомобилей на улице Головатого.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.

Около 22:00 в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Головатого. Было установлено, что водитель Mazda проезжая во дворе дома зацепил автомобиль Audi, после чего, даже не остановившись, сразу же уехал с места аварии.

После этого легковушка не угомонилась и на скорости протаранила еще четыре припаркованных машины: Toyota, Mitsubishi, Hyundai и ВАЗ. Полицейские приехали на место происшествия.

Во время общения с водителем Mazda полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. От проверки водитель отказался. Более того, водитель кричал и нецензурно выражался, а на замечания патрульных не реагировал.

Водителя доставили в отделение полиции, где на него составили административные материалы и получил сразу пять протоколов.

Напомним, что на Киевщине полиция разыскивает виновника ДТП, пешехода переехало два авто.

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