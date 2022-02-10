По словам участников аварии стало известно, что все автомобили ехали в сторону улицы Богатырской. Первыми столкнулись DAF и Ford.

Дорожно транспортное происшествие случилось в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры. В ночь с 9 на 10 февраля произошла авария с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV.

По словам участников аварии стало известно, что все автомобили ехали в сторону улицы Богатырской. Первыми столкнулись DAF и Ford. Пока ожидали полицию, в грузовой автомобил сзади влетает Mitsubishi. Как оказалось, водитель последнего авто был пьян, видимо потому и не смог объехать фуру.

Когда прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что пьяный водитель бросился бежать и сбежал с места ДТП, оставив свой элитный автомобиль на месте происшествия.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.

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