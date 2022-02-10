Полицейские похитили подозреваемого, и требовали у него крупную сумму в долларах США.

Полицейские, работающие в Днепропетровской области, похитили человека в Киеве, попутно вымогая у пострадавшего деньги

О том, что в столице Украины, на месте преступления, были задержаны трое сотрудников одного из отделов Нацполиции Днепропетровской области, похитившие украинца, и вымогающие у него же взятку, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Киевская городская прокуратура.

В частности, с поличным "поймали" замглавы следственного отдела, включая еще двоих оперативников одного из управлений полиции из Днепропетровщины. Преступление было совершено в среду, 9-го февраля: злоумышленники приехали в Киев, мотивировав свои действия проведением обыска в доме гражданина, в соответствии с начатым уголовным производством по факту мошенничества.

Однако сразу после обыска, эти же полицейские, без какого-либо ордера, задержали владельца жилья, и "упаковали" гражданина в свое авто. После совершения таких противоправных действий, правоохранители стали требовать у пострадавшего 12 000 долларов США в качестве выкупа, предупредив, что если оплата не будет произведена, гражданина обвинят в мошенничестве, и поместят в следственный изолятор. Похищенному предложили сделать звонок своим знакомым, и собрать требуемую сумму.

Увы, но что-то пошло не так: приятели потерпевшего смогли собрать только 6 300 долларов США, а в момент передачи денег, полицейские-похитители еще и были задержаны правоохранителями. Теперь подозреваемым грозит уголовная ответственность, как минимум по 2-м статьям "УК Украины".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинцу, требовавшему бесплатное лечение в больнице, и в споре сломавшему руку медику, дали 1 год реального срока.

Также ранее мы информировали о том, что Нацполиция Украины использует автомобили-"фантомы", чтобы скрытно штрафовать украинцев за нарушение ПДД.

А до этого наш портал сообщали о том, что под городским советом в Кривом Роге, в этот четверг, подорвали неизвестное устройство.