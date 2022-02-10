Полицейские, работающие в Днепропетровской области, похитили человека в Киеве, попутно вымогая у пострадавшего деньги
О том, что в столице Украины, на месте преступления, были задержаны трое сотрудников одного из отделов Нацполиции Днепропетровской области, похитившие украинца, и вымогающие у него же взятку, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует
В частности, с поличным "поймали" замглавы следственного отдела, включая еще двоих оперативников одного из управлений полиции из Днепропетровщины. Преступление было совершено в среду, 9-го февраля: злоумышленники приехали в Киев, мотивировав свои действия проведением обыска в доме гражданина, в соответствии с начатым уголовным производством по факту мошенничества.
Однако сразу после обыска, эти же полицейские, без какого-либо ордера, задержали владельца жилья, и "упаковали" гражданина в свое авто. После совершения таких противоправных действий, правоохранители стали требовать у пострадавшего 12 000 долларов США в качестве выкупа, предупредив, что если оплата не будет произведена, гражданина обвинят в мошенничестве, и поместят в следственный изолятор. Похищенному предложили сделать звонок своим знакомым, и собрать требуемую сумму.
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Увы, но что-то пошло не так: приятели потерпевшего смогли собрать только 6 300 долларов США, а в момент передачи денег, полицейские-похитители еще и были задержаны правоохранителями. Теперь подозреваемым грозит уголовная ответственность, как минимум по 2-м статьям "УК Украины".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинцу, требовавшему бесплатное лечение в больнице, и в споре сломавшему руку медику, дали 1 год реального срока.
Также ранее мы информировали о том, что Нацполиция Украины использует автомобили-"фантомы", чтобы скрытно штрафовать украинцев за нарушение ПДД.
А до этого наш портал сообщали о том, что под городским советом в Кривом Роге, в этот четверг, подорвали неизвестное устройство.