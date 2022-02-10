Соответствующий документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, а также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.

Киевский горсовет инициировал запрет на изменение внешнего облика объектов культурного наследия.

Соответствующий документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, а также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Под мораторий подпадут установка кондиционеров на фасадах, утепление и остекление балконов и лоджий, их достройка, расширение и даже покраска окон на зданиях в историческом центре столицы.

Например, владельцам квартир с неправильно установленными кондиционерами будут давать год, чтобы их демонтировать. После этого исполнительный орган выпишет штраф, а потом "Киевблагоустройство" будет возвращать зданиям исторический вид. Летом им придется туго.

Стоит также напомнить, что 31 августа 2021 года столичные власти ввели мораторий на реконструкцию и/или капитальный ремонт исторических зданий ХІХ-XX веков. Такое решение было принято из-за отказа Минкульта вносить многие объекты в реестр недвижимых памятников Украины.

Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.

Как Politeka сообщала, золотые ворота в Киеве, как выглядело культовое сооружение в 1950-х годах.

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