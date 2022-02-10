В самом центре Киева в переходе на Майдане Независимости протекает потолок - появились фото.

Как сообщили в Телеграм-канале "Киев без цензуры", в переходе на Майдане Независимости ситуацию с протекающим потолком спасают ведрами.

Кроме того, потолок протекает возле магазина, который расположен в переходе.

“Подставили ведро, но оно ситуацию не спасает – течет не в одном месте, лужа огромная. То же самое сделали и в магазине "Ева", который расположен в этом же переходе – подставили ведро просто на входе”, – говорится в сообщении.

Судя по кадрам, в переходе действительно огромная лужа из воды.

К слову, В киевском метро произошла драка - инцидент произошел на станции «Славутич».

Так, нетрезвые молодые люди устроили драку в метро.

«В вагоне метро произошла потасовка пьяных молодых людей, которые почему-то решили, что метро – ринг. Некоторые пассажиры подземки испугались и вынужденно вышли из вагона. Дебоширов потом забрала полиция», – говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

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