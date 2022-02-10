Трагедия произошла на Харьковском шоссе, 166 в Дарницком районе Киева. Там в четверг, 10 февраля, с балкона многоэтажного жилого дома выпал мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал "Стражи Эспрессо".
Известно, что пенсионер жил на втором этаже, но специально поднялся на несколько этажей выше. Информации о том, с какого этажа упал мужчина пока нет. После падения пенсионер скончался на месте. Сообщается, что он успел оставить родным предсмертную записку.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, работники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.
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Стоит отметить, что среди наиболее распространенных причин суицида называются проблемы в семье, в том числе связанные с тяжелым социально-экономическим положением. В 90 процентах случаев причина, побуждающая к суициду, связана с депрессией.
Развал экономики, рост безработицы, длительные задержки зарплаты, рост инфляции также вызывают во многих странах высокий уровень суицидов.
Напомним, что трагедия случилась с маленькой украинкой: была очень доброй и неразлучной с сестрой.
Как сообщала Politeka, на Киевщине мужчина распрощался с жизнью из-за банки с огурцами.
Также Politeka писала, что на Харьковщине остановилось сердце выдающегося украинца.