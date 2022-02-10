На киевских базарах весы "лгут" как минимум на 10-20 граммов - украинцам раскрыли схему обмана.

На столичном Подоле за килограмм мандаринов просят 60 гривен, журналистка издания "Сегодня" Виктория Дмитренко приобрела полкилограмма на 36 гривен, но потом снизили цену до 30.

Виктория нашла другие весы, чтобы перепроверить вес и увидела на них 514 граммов, за которые должны была заплатить 30 гривен 84 копейки, а не 36, как заявили изначально.

На рынке "Борщаговка" девушка приобрела овощи, мясо и хурму.

Проверив вес выяснилось, что больше всего обманули на мясе - 60 граммов, на томатах - минус 35 граммов и на хурме - минус 15 граммов.

Корреспондентка вернулась к продавщице и попросила вернуть разницу.

К слову, в Украине набор продуктов на самое популярное первое блюдо снова подорожал. Как отмечают экономисты, цена овощей на борщевый набор взлетела более чем на 30%.

Так, в феврале 2021 года порция борща на четырех человек обошлась бы в 62,06 грн, то в феврале-2022 за те же продукты в том же количестве придется выложить 80,92 грн.

По отдельности все ингредиенты борща подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.

Напомним, что цены на популярный продукт в Украине поползут вниз.

Как Politeka сообщала, цены на картофель достигают 100 гривен за кг.

Также Politeka писала, что на рынках и магазинах выросли цены на украинское сливочное масло, при этом этот продукт в ближайшее время будет только дорожать еще больше.