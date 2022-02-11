Как сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области, к специалистам по борьбе с бешенством обратились киевляне, передает издание "Сегодня".
Они привезли к экспертам на исследование лису.
После проведенного исследования в лаборатории и ветеринарно-санитарной экспертизы, выяснилось, что животное больно бешенством.
"В Украинке введены карантинные ограничения на 60 дней, соответственно с инструкцией по борьбе с бешенством. Это при условии, что за этот период не будет выявлено других случаев заболевания.
Кроме города Украинка в карантинную зону попали другие населенные пункты в зоне 10 километров, а также полевые и лесные угодья", – говорится в сообщении.
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На данный момент проводится эпидрасследование, уточняются, где и как была замечена эта лиса и не покусала ли она животных или людей.
К слову, в Киевской области обнаружили трупы диких кабанов, которые заражены африканской чумой свиней. Тела животных нашли в Обуховском районном охотничьем хозяйстве.
По словам главы местного управления Госпродпотребслужбы Владимира Ревы, информация об инциденте стала известна 1 февраля, когда к чиновникам поступила устная информация об обнаружении двух трупов диких кабанов на территории охотничьего хозяйства.
Напомним, бойцовский пес держит в страхе весь район.
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