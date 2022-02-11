Так, в пресс-службе КГГА сообщили, что на сегодняшний день нет предпосылок для введения жесткий карантинных ограничений.

Также в КГГА добавили, что ситуация с заболеваемостью контролированная и несмотря на высокий уровень заболеваемости, уровень госпитализаций является довольно низким.

Предполагается, что это связано с высоким уровнем вакцинации.

"При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, сейчас составляет лишь 34%. По словам специалистов, это связано, в первую очередь, с высоким уровнем вакцинации горожан", - сообщил первый заммэра Николай Поворозник.

Ранее в Минздраве делились ковидным прогнозом от Центра экономики здравоохранения (KSE), согласно которому вспышка коронавируса в Украине ожидается через две недели. При этом, половина регионов Украины могут стать красными уже на этой неделе.

Тем временем, Украина получила первую партию лекарств против COVID-19 «Молнупиравир». Это противовирусный препарат прямого действия, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни. Разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Напомним, что в Украине больничный можно будет получить без визита к врачу: как это сделать

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Также Politeka сообщала, что Минздрав ввел новые правила для украинцев, переболевших COVID-19: что нужно знать.