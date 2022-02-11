В Голосеевском районе Киева избили бывшего участника боевых действий - пострадал и его пес.

Так, в Голосеевском районе столицы группа молодых людей избила учасника АТО, сообщил Telegram-канал “Всевидящее око”.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля на улице Маршала Якубовского.

"В Киеве избили участника боевых действий из-за замечаний о распитии алкоголя. Пострадал и его пес", – говорится в сообщении.

Мужчину избивали несколько человек - даже когда потерпевший упал, они не остановились.

Патрульные оперативно прибыли на место инцидента, но там остался только свидетель происшествия, который и вызвал правоохранителей.

Видео драки можно увидеть здесь.

Пострадавшего, по словам очевидцев, госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что В киевском метро произошла драка - инцидент произошел на станции «Славутич».

Так, нетрезвые молодые люди устроили драку в метро.

«В вагоне метро произошла потасовка пьяных молодых людей, которые почему-то решили, что метро – ринг. Некоторые пассажиры подземки испугались и вынужденно вышли из вагона. Дебоширов потом забрала полиция», – говорится в сообщении.



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