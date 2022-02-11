Так, в Голосеевском районе столицы группа молодых людей избила учасника АТО, сообщил Telegram-канал “Всевидящее око”.
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля на улице Маршала Якубовского.
"В Киеве избили участника боевых действий из-за замечаний о распитии алкоголя. Пострадал и его пес", – говорится в сообщении.
Мужчину избивали несколько человек - даже когда потерпевший упал, они не остановились.
Галкин засветил, как выросли их с Пугачевой дети: "Лиза хороша, но Гарик..."
Мишина после покупки 4-комнатной квартиры показала, на что идет ради сына: "Вот, пожалуйста..."
Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности
Пономарев, Позитив, победитель "Холостячки" и другие затрепетали от вида Никитюк в купальнике: "Не хватает мужика"
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
Патрульные оперативно прибыли на место инцидента, но там остался только свидетель происшествия, который и вызвал правоохранителей.
Видео драки можно увидеть здесь.
Пострадавшего, по словам очевидцев, госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что В киевском метро произошла драка - инцидент произошел на станции «Славутич».
Так, нетрезвые молодые люди устроили драку в метро.
«В вагоне метро произошла потасовка пьяных молодых людей, которые почему-то решили, что метро – ринг. Некоторые пассажиры подземки испугались и вынужденно вышли из вагона. Дебоширов потом забрала полиция», – говорится в сообщении.
Напомним, жизнь водителя в Киеве оборвалась на глазах у пассажирки, медики оказались бессильны: "Соболезную родным"
Как писала Politeka, несчастье произошло с харьковчанином посреди улицы: "лежал без сознания"
Также Politeka рассказывала о трагедии с женщиной на железной дороге: "Поезд "Киев-Харьков" на полном ходу..."