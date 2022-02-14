На странице сообщества "NEW Русанівка" в социальной сети Facebook были опубликованы архивные снимки, на которых можно увидеть, как выглядела Русановка в Киеве более 30 лет назад.
"Реставрированные и колоризированные фото старой Русановки. 1980-е года", – говорится в сообщении.
На урочище Русановки в Киеве находится жилой массив, а сама местность известна, как "Киевская Венеция". Но раньше все эти земли принадлежали киевским монастырям.
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Местность не узнать. На опубликованных фотографиях можно увидеть нынешний проспект Соборности и бывшую лодочную станцию. Также на кадрах изображена трамвайная линия, которая к нашим дням не сохранилась. А также на фото показан Русановский канал и его знаменитые фонтаны.
Стоит отметить, что Русановка стала одним из первых в мире массивом построенным полностью на намывных грунтах, которые были намыты на 3-5 метров до незатапливаемых отметок.
От левого берега остров был отделён искусственным проточным обводным каналом длиной 2,7 км, глубиной 3-4 метра и 40 метров шириной. В южной части канала были установлены 16 фонтанов с подсвечиванием.
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