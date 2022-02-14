Проблемы с движением в Киеве с самого утра, однако они возникли не по техническим причинам. Проблемы с движением наблюдаются на правом и левом берегу города, а проезд затруднен на всех столичных мостах.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Тянучки повлияли на скорость авто на Набережном шоссе (в сторону Подола) и центре города. Небольшие пробки сейчас есть на Броварском проспекте, Харьковском шоссе, а также на Днепровской набережной.
Также движение транспорта затруднено на Кольцевой дороге, проспекте Победы и Индустриальном переулке. В центре стоит бульвар Тараса Шевченко.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина увлеклась уколами красоты: "Первый раз больнее"
Не стало звезды советского кино, печальную весть скрывали два месяца: "Она была голосом детства"
"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались: «Наконец-то, давно пора»
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
Стоит напомнить, что Киев вошел в топ-3 городов мира с самыми большими и протяжными пробками.
В 2021 году Киев переместился на третье место с седьмого среди 404 городов мира по интенсивности автомобильных пробок на дорогах. В среднем поездки киевлян занимают на 56% больше времени, чем могли бы занимать при пустых дорогах. Годом ранее этот показатель составлял 51%.
Напомним, что Skoda врезалась в маршрутку с пассажирами, выжили не все.
Как Politeka сообщала, автобус с украинцами перевернулся, кадры.
Также Politeka писала, в Киеве водитель снес все на своем пути, из авто вывалилось шесть человек.