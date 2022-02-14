Если в полиции докажут, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит штраф в размере 17 000 гривен и 1 год лишения прав.

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Святошин" произошло ДТП. Водитель въехал в маршрутку, из которой выходили пассажиры. Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный.

Как сообщают в соцсетях, драгер показал у мужчины 2,76 промилле. Более того в машине таксиста на полу обнаружили пустые бутылки из-под пива.

"Водитель такси Uber по имени Роман столько выпил с самого раннего утра, что не заметил большую желтую маршрутку и протаранил ее прямо в заднюю часть на своем Peugeot. К счастью, обошлось без травмированных. Тест на приборе Драгер показал 2,76 промилле", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что если в полиции докажут, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит штраф в размере 17 000 гривен и 1 год лишения прав. Если водителя поймали пьяным за рулем второй раз за год, то размер штрафа вырастет до 34 000 гривен и лишат прав на 3 года.

Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.

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