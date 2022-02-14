Огонь на втором этаже очень быстро распространился по площади на территории около 100 квадратных метров.

14 февраля, произошел пожар в двухэтажном здании. Это чрезвычайное происшествие случилось в Подольском районе Киева. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Пожар разгорелся на втором этаже отселенного двухэтажного здания. Огонь очень быстро распространился по площади на территории около 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные, которые сразу же приступили к тушению возгорани. Никакой информации о погибших или пострадавших не поступало.

На фото, которые были опубликованы изданием, можно заметить: как густой дым поднимается вверх, а языки пламени расползаются по крыше и вырываются из окон.

Стоит отметить, что основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т. п.).

Напомним, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в жилом доме под Ровно: появились данные о жертвах и фото несчастья.

Также Politeka сообщала, что женщина пригрозила взорвать ТЦ в Днепре, видео.