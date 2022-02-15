В Киеве мужчина украл букет цветов 14 февраля - кража попала на камеру.

Так, в Киеве на проспекте Науки мужчина зашел в магазин цветов, схватил букет и сбежал, передает "Киев Оперативный".

В магазине работали две продавщицы, когда мужчина украл букет, одна из них побежала за ним.

Удалось ли поймать злоумышленника – неизвестно.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Киевской области работники почты устроили погоню за горе-аферистом - детали инцидента.

Выяснилось, что 34-летний киевлянин заказал мобильный телефон через Интернет-магазин.

Цена смартфона составила около 50 тысяч гривен. Мужчина пришел на почту с дешевой копией такого же гаджета.

Аферист заметно нервничал и на это обратили внимание работницы почты. Вдруг, мужчина выхватил коробку и начал бежать - сбежать у него не получилось.

"Находившиеся вне службы сотрудники полиции Узина увидели молодого человека, бежавшего от работниц почты. Не теряя ни секунды, правоохранители также начали преследовать беглеца и догнали грабителя", - говорится в сообщении.

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