Одна из свидетелей сообщила, что парня, героически спасшего бабушку, зовут Михаил. Он сотрудник отделения №146 "Новой почты".

В Подольском районе Киева во вторник, 15 февраля произошел пожар. Смельчак бросился спасать жительницу квартиры, где разбушевался огонь. Об этом сообщил публик "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

Пожар начался в квартире на втором этаже над помещением "Новой почты". Сотрудник почты заметил пожилую женщину, которая просила о помощи, стоя на балконе. Она оказалась в ловушке и не могла выбраться из квартиры сама.

Парень, не мешкая и не боясь за свою жизнь, бросился на спасение и за считанные минуты помог женщине выбраться из охваченного огнем жилья.

Одна из свидетелей сообщила, что парня, героически спасшего бабушку, зовут Михаил. Он сотрудник отделения №146 "Новой почты".

Украинцы в комментариях восхитились поступком мужчины: "Молодец. кто-то из работников ворует посылки, кто-то спасает жизнь", "Низкий поклон за поступок", "Всегда будь мужчиной, неважно пастух ты или царь", "Герой", "И не остался в стороне, и настолько не растеряться. Красавчик просто!".

Напомним, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в жилом доме под Ровно: появились данные о жертвах и фото несчастья.

Также Politeka сообщала, что женщина пригрозила взорвать ТЦ в Днепре, видео.







