В столице Украины и пригородах проблема парковки автомобилей стоит особенно остро – мест на всех не хватает и некоторым приходится парковать свои машины, "где придется". Один из водитель заехал на зеленую зону.
Об этом сообщил Telegram-канал "Киев без цензуры".
В Святошинском районе Киева "герой парковки" припарковал свою машину на зеленой зоне под окнами многоэтажки и был наказан за это. Из-за погоды земля стала болотом и машина в нем застряла.
"На Гната Юры, 11А водитель решил припарковать свой фургон прямо под окнами жилого дома. Но тут же застрял в болоте. Причем настолько серьезно, что три автомобиля пытались его вытащить – ничего не получилось. Это карма, дружок", – говорится в сообщении.
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На опубликованных фото можно увидеть, что наказание пришло незамедлительно - земля вокруг фургона превратилась в болото и выехать водителю оттуда будет не так просто. Тем временем рядом можно заметить многочисленные следы колес, похоже водители часто оставляют свои машины в этом месте.
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