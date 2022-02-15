На опубликованных фото можно заметить многочисленные следы колес, похоже водители часто оставляют свои машины в этом месте.

В столице Украины и пригородах проблема парковки автомобилей стоит особенно остро – мест на всех не хватает и некоторым приходится парковать свои машины, "где придется". Один из водитель заехал на зеленую зону.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев без цензуры".

В Святошинском районе Киева "герой парковки" припарковал свою машину на зеленой зоне под окнами многоэтажки и был наказан за это. Из-за погоды земля стала болотом и машина в нем застряла.

"На Гната Юры, 11А водитель решил припарковать свой фургон прямо под окнами жилого дома. Но тут же застрял в болоте. Причем настолько серьезно, что три автомобиля пытались его вытащить – ничего не получилось. Это карма, дружок", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что наказание пришло незамедлительно - земля вокруг фургона превратилась в болото и выехать водителю оттуда будет не так просто. Тем временем рядом можно заметить многочисленные следы колес, похоже водители часто оставляют свои машины в этом месте.

Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.

Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.

Также Politeka писала, что водитель сбил детей на переходе в Запорожье.