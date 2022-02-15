На опубликованных фото можно увидеть, что рюкзак, в котором нашли животное - это специальная переноска с окошком и отверстиями для воздуха, которая стоит немалых денег.

В Святошинском районе Киева местные жители обнаружили рюкзак, в котором была кошка. Инцидент произошел на улице Академика Королева, 6.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры.

"На Борщаговке кто-то потерял или выбросил рюкзак с котом внутри. На проспекте Королева, 6 найден рюкзак с кошкой породы норвежская лесная. Животное домашнее и ухоженное", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что рюкзак, в котором нашли животное - это специальная переноска с окошком и отверстиями для воздуха, которая стоит немалых денег. Возле рюкзака сидит та самая домашняя кашечка - она имеет красивый окрас, пушистая, у нее огромные глаза. Кошечка ласковая и не боится людей.

Стоит отметить, что неравнодушные люди развесили объявление, в котором спрашивают, кто потерял рюкзак с кошкой. При этом, в объявлении указан номер телефона, по которому можно позвонить

В частности указан номер мобильного телефона: (063) 501-82-37.

Напомним, что в Харькове коробку с малышами оставили под забором, фото.

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