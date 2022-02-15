Как сообщили в пресс-службе киевской подземки, от начала работы до 08:00 и после 20:00 до завершения работы метро 16 февраля несколько станций будут работать без кассиров.
В частности, это станции:
"Житомирская" (вестибюль № 1);
"Нивки" (вестибюль № 2);
"Почайна" (вестибюль № 2);
"Ипподром" (вестибюль № 1);
"Харьковская" (вестибюль № 1);
"Бориспольская" (вестибюль № 2).
Приобрести разовый QR-билет или пополнить транспортную карту можно в терминалах "Киев Цифровой".
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Также оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
К слову, в самом центре Киева в переходе на Майдане Независимости протекал потолок - появились фото.
Как сообщили в Телеграм-канале "Киев без цензуры", в переходе на Майдане Независимости ситуацию с протекающим потолком спасали ведрами.
Кроме того, потолок протекал возле магазина, который расположен в переходе.
“Подставили ведро, но оно ситуацию не спасает – течет не в одном месте, лужа огромная. То же самое сделали и в магазине "Ева", который расположен в этом же переходе – подставили ведро просто на входе”, – говорилось в сообщении.
Судя по кадрам, в переходе действительно была огромная лужа воды.
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