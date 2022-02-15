В Киеве шесть станций метро будут работать в автоматизированном режиме в утренние и вечерние часы.

Как сообщили в пресс-службе киевской подземки, от начала работы до 08:00 и после 20:00 до завершения работы метро 16 февраля несколько станций будут работать без кассиров.

В частности, это станции:

"Житомирская" (вестибюль № 1);

"Нивки" (вестибюль № 2);

"Почайна" (вестибюль № 2);

"Ипподром" (вестибюль № 1);

"Харьковская" (вестибюль № 1);

"Бориспольская" (вестибюль № 2).

Приобрести разовый QR-билет или пополнить транспортную карту можно в терминалах "Киев Цифровой".

Также оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

К слову, в самом центре Киева в переходе на Майдане Независимости протекал потолок - появились фото.

Как сообщили в Телеграм-канале "Киев без цензуры", в переходе на Майдане Независимости ситуацию с протекающим потолком спасали ведрами.

Кроме того, потолок протекал возле магазина, который расположен в переходе.

“Подставили ведро, но оно ситуацию не спасает – течет не в одном месте, лужа огромная. То же самое сделали и в магазине "Ева", который расположен в этом же переходе – подставили ведро просто на входе”, – говорилось в сообщении.

Судя по кадрам, в переходе действительно была огромная лужа воды.

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