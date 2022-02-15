Как сообщается в пресс-службе Кагарлыкской городского совета, установлена новая предельная стоимость проезда в размере 8 гривен на городских маршрутах.
Изменения обусловлены снижением пассажиропотока и подорожанием дизельного топлива, передает "mykyivregion".
Стоимость проезда в размере 8 гривен будет на таких маршрутах:
№1 "Кагарлицкая городская библиотека-ул. Полтавская";
№2 "Кагарлицкая городская библиотека-ул. Тургенева-ул. Южная";
№3 "Кагарлицкая городская библиотека – ул. Героев Крут";
№4 "Площадь Торговая-ул. Луговая".
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На городском автобусном маршруте "Кагарлык" – Железнодорожный вокзал" стоимость проезда составит 10 гривен.
К слову, в Киеве шесть станций метро будут работать в автоматизированном режиме в утренние и вечерние часы.
От начала работы до 08:00 и после 20:00 до завершения работы метро 16 февраля несколько станций будут работать без кассиров.
Приобрести разовый QR-билет или пополнить транспортную карту можно в терминалах "Киев Цифровой".
Также оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
Напомним, что Skoda врезалась в маршрутку с пассажирами, выжили не все.
Как Politeka сообщала, автобус с украинцами перевернулся, кадры.
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