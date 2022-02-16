На проспекте Победы в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей. Два автомобиля принадлежат службам такси. Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV.
Очевидцы сообщили, что водитель Toyota на дороге "игрался в шашки", потому не справился с управлением авто. В результате он врезался в два автомобиля службы такси, ведь гнал больше нормы.
Такси разлетелись в разные стороны. Удар в Volkswagen (Uber) был такой силы, что машину развернуло и отбросило в отбойник. Пассажирка этого транспортного средства пострадала и была госпитализирована каретой скорой помощи в ближайшее медучреждение.
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После столкновения Toyota отбросило на тротуар, к счастью в этот момент там не было прохожих. В другой машине службы такси Hyundai (Bolt) никто не пострадал.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили во время беседы с водителем Toyota, что у мужчины не было при себе каких-либо документов. Он уверял, что перед ним резко перестроились и поэтому столкновения избежать было нельзя.
Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.
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